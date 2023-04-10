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10 апреля 2023 года 09:30
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ
Национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в широком диапазоне 80-85 руб./$1 в ближайшее время, прогноз динамики в целом пока затруднителен, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Доллар вновь демонстрирует рост в понедельник утром. На данный момент прогнозировать динамику рубля затруднительно, ввиду чего мы устанавливаем широкий диапазон 80-85 руб./$1. С одной стороны, активные покупки валюты могут сохраниться и доллар вполне может перейти в верхнюю часть вышеуказанного коридора. С другой стороны, постепенная активизация экспортеров, а также техническая картина могут привести к паузе в росте доллара и его последующей коррекции перед налоговыми выплатами. Мы склонны полагать, что в перспективе нескольких недель часть роста будет компенсирована накопившейся валютной выручкой экспортеров, однако среднесрочно курс доллара может продолжить обновлять рекорды 2023 года", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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