Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в широком диапазоне 80-85 руб./$1 в ближайшее время, прогноз динамики в целом пока затруднителен, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар вновь демонстрирует рост в понедельник утром. На данный момент прогнозировать динамику рубля затруднительно, ввиду чего мы устанавливаем широкий диапазон 80-85 руб./$1. С одной стороны, активные покупки валюты могут сохраниться и доллар вполне может перейти в верхнюю часть вышеуказанного коридора. С другой стороны, постепенная активизация экспортеров, а также техническая картина могут привести к паузе в росте доллара и его последующей коррекции перед налоговыми выплатами. Мы склонны полагать, что в перспективе нескольких недель часть роста будет компенсирована накопившейся валютной выручкой экспортеров, однако среднесрочно курс доллара может продолжить обновлять рекорды 2023 года", - пишет эксперт в комментарии.

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