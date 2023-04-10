Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на продолжение роста - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на продолжение роста, ближайшие ориентиры сместились в сторону 2540-2560 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Ключевой темой прошлой недели стало ослабление российского рубля. Этот фактор поддержал акции экспортеров, позволив индексу Мосбиржи предпринять еще одну попытку закрепиться выше 2500 пунктов. В пятницу на относительно невысоких оборотах это удалось сделать, так что в ближайшее время ориентиры по индексу смещаются в сторону 2540-2560 пунктов. Краткосрочные ожидания умеренно позитивные. К тому же 13 из 15 последних недель начинались с сессии роста. Здесь статистика на стороне покупателей, - пишет аналитик в обзоре. - Если не произойдет существенное укрепление рубля, то экспортеры и сырьевики продолжат тянуть рынок наверх. Устойчивы в текущей ситуации и крупнейшие представители финансового сектора. Так что в целом "топливо" для роста после снятия локальной перегретости у рынка еще есть".

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