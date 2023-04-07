Акции Сбербанка, Системы и O''Кей будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции Сбербанка, АФК "Система" и "О''Кей" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Система" представит 11 апреля финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Ожидания аналитика по динамике выручки и EBITDA умеренно позитивные. Возможно, появится информация по дивидендам.

"За 2021 год компания дивиденды не выплачивала, а дивдоходность за 2022 год составила лишь 1%, - указывает эксперт. - АФК в теории может вернуться к выплате дивидендов, однако это будет лишь локальным драйвером из-за невысокой дивдоходности. Акции "Системы" находятся в растущем тренде с начала года. Бумаги находятся неподалеку от двух ключевых сопротивлений - 15 руб. и 15,5 руб. В случае позитивных новостей по дивидендам или готовящимся IPO бумаги могут пройти отметки, что стало бы сильным позитивным сигналом для среднесрочных перспектив".

Сбербанк опубликует 11 апреля финансовые показатели по РПБУ. Отчет, по мнению Пучкарева, вряд ли принесет какие-либо сюрпризы, эффект на динамику акций может быть сдержанным.

"Акции Сбербанка в последние консолидируются под 220 руб., - констатирует аналитик. - Бумаги выглядят сильно перегретыми после взлета на дивидендных новостях, однако перспективы крупных дивидендов в 2023 и 2024 годах сдерживают активность продавцов, предотвращая начало полноценной коррекции. До дивидендной отсечки допускаем еще импульсы роста, так как дивидендная доходность остается слишком привлекательной для голубой фишки (11,7%). Драйвером для бумаг может стать решение ГОСА Сбербанка, которое пройдет 21 апреля".

"O''Кей" планирует 14 апреля отчитаться по МСФО за прошлый год и II полугодие. Ранее компания уже представила операционные результаты за IV квартал, которые были довольно слабыми. На фоне сильных цифр I полугодия 2022 года результаты могут разочаровать инвесторов, полагает стратег БКС Экспресс.

"Последние пару месяцев акции "O''Кей" двигаются в восходящем тренде, фиксируются признаки перегретости. Ближайшая зона сопротивления сейчас 32-32,5 руб. Уверенности в прохождении отметок в ближайшей перспективе нет. Не исключено, что отчет может стать драйвером для коррекционного отката и разгрузки осцилляторов. В таком случае ближайшей поддержкой может выступить уровень 29 руб.", - отмечает Пучкарев.

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