"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций CITIC Limited с целевой ценой HKD11,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 27% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка CITIC Limited за 2022 год увеличилась на 9% г/г, а чистая прибыль - на 7% г/г, что хуже наших прогнозов. Негативными факторами в отчетном квартале стали колебания на рынке капитала, возобновление COVID-19 и падение цен на сырье, что сказалось на бизнесе реальной экономики. Вклад финансовых бизнесов компании в рост прибыли растет. Доход финансовых услуг увеличился на 21% г/г, а его доля в совокупном показателе конгломерата составила 40% (+4 п.п. г/г). Чистая прибыль выросла на 7% г/г. Давление на показатели сегмента реальной экономики сохраняется", - пишут аналитики.

CITIC Limited - один из крупнейших конгломератов Китая в сфере финансовых услуг, полезных ископаемых, промышленности, инженерных работ и недвижимости.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.