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07 апреля 2023 года 18:39
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций CITIC Limited
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций CITIC Limited с целевой ценой HKD11,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 27% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка CITIC Limited за 2022 год увеличилась на 9% г/г, а чистая прибыль - на 7% г/г, что хуже наших прогнозов. Негативными факторами в отчетном квартале стали колебания на рынке капитала, возобновление COVID-19 и падение цен на сырье, что сказалось на бизнесе реальной экономики. Вклад финансовых бизнесов компании в рост прибыли растет. Доход финансовых услуг увеличился на 21% г/г, а его доля в совокупном показателе конгломерата составила 40% (+4 п.п. г/г). Чистая прибыль выросла на 7% г/г. Давление на показатели сегмента реальной экономики сохраняется", - пишут аналитики. CITIC Limited - один из крупнейших конгломератов Китая в сфере финансовых услуг, полезных ископаемых, промышленности, инженерных работ и недвижимости. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CITIC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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