Основа привлекательности акций Группы Позитив - высокие темпы роста компании - "Мои Инвестиции"

Основой инвестиционной привлекательности акций "Группы Позитив" являются высокие темпы роста компании, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина.

"6 апреля Positive Technologies провела мероприятие для инвесторов, где менеджмент объявил вторую часть рекомендации по дивидендам и рассказал о планах развития. В рамках второй части совет директоров рекомендовал направить на дивиденды еще 1,25 млрд руб. или 25% от прибыли без учета капитализации расходов (NIC). С учетом утвержденной первой части в 2,5 млрд руб. итоговый объем дивидендов за 2022 год может составить 3,75 млрд руб. (около 75% от NIC) или 56,81 руб. на акцию, что предполагает доходность 3,3%. В дальнейшим компания планирует продолжить распределять в качестве дивидендов 50-100% NIC, причем менеджмент не исключил возможности дополнительных выплат в этом году. Тем не менее мы считаем, что в основе инвестиционной привлекательности эмитента лежат прежде всего высокие темпы роста, - отмечают эксперты в обзоре. - Менеджмент компании также представил свои прогнозы по динамике отгрузок в 2023 году. В умеренно пессимистичном сценарии отгрузки могут быть в диапазоне 20-25 млрд руб., что предполагает рост на 38-72% г/г. Однако эмитент также ставит перед собой еще более амбициозную цель нарастить отгрузки более чем в 2 раза - до 30 млрд руб. по итогам года. При этом рентабельность по NIC останется на уровне 2022 года (35%) на фоне увеличения инвестиций в исследования и разработку. Мы ожидаем рост отгрузок на 66% г/г в этом году, что соответствует умеренно пессимистичным планам менеджмента, однако не исключаем и более высоких темпов роста на фоне продолжения тренда замещения иностранных решений и успешного запуска продаж метапродукта MaxPatrol O2".

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