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07 апреля 2023 года 17:56
SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Группы Позитив
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Группы Позитив" для долгосрочных инвесторов, котировки бумаг компании по-прежнему обладают потенциалом роста, сообщается в материале инвестбанка. "Закрываем торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 2015 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, открытую 10 марта 2023 года. Мы ожидали, что бумаги компании вырастут на 20% после публикации прогнозов на 2023 год, однако рынок отреагировал сдержанно - котировки поднялись лишь на 2% с момента публикации идеи (24% годовых). Тем не менее прогнозы на 2023 год более оптимистичны, чем сейчас заложены в нашу модель, - пишут эксперты. - В связи с этим не исключено, что фактические финансовые результаты эмитента могут оказаться выше текущих прогнозов. Также акции компании сохраняют потенциал роста стоимости, особенно учитывая фактор импортозамещения. Дивиденды компании тоже могут увеличиться по мере роста бизнеса в 2023 году. Таким образом, мы сохраняем рекомендацию "покупать" для инвесторов с более долгим горизонтом инвестирования". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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