Акции Магнита - интересная идея для вложений - "Тинькофф Инвестиции"

Акции одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнита" в настоящее время являются интересной идеей для вложений, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева.

"В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения потребительский спрос будет смещаться в сторону товаров первой необходимости. Преимуществом для "Магнита" в данном случае является сеть дискаунтеров "Дикси", а также запуск формата "жестких" дискаунтеров "Первый выбор", - отмечает эксперт в комментарии. - На фоне ухода некоторых брендов и осложнениях в цепочке поставок "Магнит" активно развивает вертикальную интеграцию бизнеса: наращивает собственное производство овощей, расширяет линейку своих брендов и увеличивает мощности имеющегося производства. Все это будет оказывать позитивное влияние на маржинальность. Инвесторы делают ставку на потенциальные дивиденды: в отличие от конкурентов у компании нет инфраструктурных ограничений. Но "Магнит" пока не раскрыл отчетность за 2022 год и приостановил публикацию операционных показателей с 3К22".

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