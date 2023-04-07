"Финам" повысил рейтинг акций ExxonMobil до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций ExxonMobil с "продавать" до "держать", сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была повышена экспертами с $96,2 до $115,7 за штуку.

"Акции ExxonMobil в марте находились под давлением из-за коррекции мировых цен на нефть и в моменте почти доходили до нашей целевой цены в $96,2. Однако неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи позволило ценам на нефть восстановиться, на фоне чего перспективы эмитента на текущий год улучшились. При этом ожидаемая суммарная доходность дивидендов и программы buyback в ближайшие двенадцать месяцев составляет 6,9%, что, на наш взгляд, является нейтральным значением для нефтяника на пике цикла", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации, имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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