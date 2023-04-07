"Велес Капитал" рекомендует держать акции РусАла с прогнозной ценой 38,9 руб

"Велес Капитал" рекомендует держать акции "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 38,9 рубля за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Акции "РусАла" с сентября 2022 года значительно отстали от ключевых фондовых индексов, что обусловлено непростым положением компании как по внешним, так и по внутренним причинам. С одной стороны, после резкого скачка в марте 2022 года мировые цены на алюминий существенно скорректировались, приблизившись к себестоимости эмитента, которая существенно возросла на фоне ускорившейся инфляции, укрепления рубля и необходимости замещать выбывшие глиноземные активы через покупку сырья у третьих лиц. В 2023 году мы ожидаем улучшение рентабельности компании, однако ее уровень пока далек от докризисного. С другой стороны, высвобождение накопленного в 2021-2022 гг. оборотного капитала осложняется логистическими трудностями, а ожидаемое сокращение дивидендных поступлений "Норникеля" не позволит активно снижать долговую нагрузку, - указывает эксперт Василий Данилов. - В связи с вышеописанными факторами мы считаем, что "РусАл" откажется от дивидендных выплат как минимум в 2023 году. В то же время текущий год должен стать периодом улучшения положения компании в сравнении со 2П22 благодаря значительному ослабления национальной валюты и ожидаемому нами выходу Тайшетского завода на половину от запланированной мощности в 429 тыс. тонн алюминия".

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