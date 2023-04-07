Вероятно сохранение цен ОФЗ на достигнутых уровнях в ближайшие месяцы - ПСБ

Вероятно сохранение котировок рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях в ближайшие месяцы, потенциал роста цен длинных ОФЗ может реализоваться во втором полугодии 2023 года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доходность ОФЗ по всей кривой в первом квартале 2023 года сместилась вверх в среднем на 50 б.п. На текущем уровне мы считаем гособлигации справедливо оцененными. Во втором квартале мы ожидаем сохранение доходности ОФЗ около достигнутых уровней, несмотря на уход инфляции ниже 4%. Снижение доходности рублевых гособлигаций будут сдерживать опасения большого предложения нового госдолга из-за дефицита бюджета РФ и жесткая риторика ЦБР с сохранением намеков на возможное повышение ставки во втором полугодии, - пишут эксперты в обзоре. - Если к концу года опасения повышения ставки ЦБР не реализуются и инфляция будет находиться в прогнозном диапазоне регулятора в 5-7%, то доходность длинных ОФЗ может снизиться на 25-50 б.п. В рамках данного сценария постепенное увеличение позиции в длинных ОФЗ считаем интересной идеей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.