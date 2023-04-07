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07 апреля 2023 года 14:29
"Тинькофф Инвестиции" повысили долгосрочную целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 5500 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" до 5500 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20% с текущих уровней, сообщается в комментарии. По мнению аналитиков, такое вложение подойдет инвесторам с портфельным подходом. Эксперты решили повысить таргет по следующим причинам: - Компания активно ведет перестроение логистики на альтернативные рынки для продажи нефти и нефтепродуктов. - Рост цен на нефть на глобальных рынках приводит к росту привлекательности российской нефти, в том числе продукции "ЛУКОЙЛа", для китайских и индийских покупателей. - Компания отличается очень сильным финансовым положением (в т.ч. низкой долговой нагрузкой). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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