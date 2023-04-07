Скачок котировок нефти способен вызвать ралли в нефтегазовом секторе - Freedom Finance Global

Скачок котировок нефти способен вызвать ралли в нефтегазовом секторе РФ, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Акции компаний нефтегазового сектора в последние две недели были среди лидеров роста. Это обусловлено сохраняющимися среди инвесторов ожиданиями высоких дивидендов в индустрии. Ослабление рубля, который потерял около 10% к американскому доллару с начала года, комфортно для экспортеров. На бирже по-прежнему наблюдается дефицит долларовой ликвидности, что способствует девальвации рубля. Нельзя исключать, что при достижении парой USD/RUB диапазона 80-90 руб./$1, которое может произойти в апреле, государство примет эффективные меры для стабилизации ситуации", - отмечает эксперт.

Также Ващенко напоминает, что год назад панику на валютном рынке удалось погасить относительно быстро. В то же время вмешательство государства может и не потребоваться, если нефтегазовые доходы вырастут. Неожиданное решение участников соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить нефтедобычу привело к скачку котировок Brent до $85 за баррель. На этом фоне стали появляться прогнозы о завершении даунтренда на рынке нефти.

Опасения, что России не удастся воспользоваться складывающейся конъюнктурой, по мнению аналитика, безосновательны, поскольку потолок, введенный странами G7 в декабре прошлого года, фактически не сработает. Значительная часть поставок нефти из РФ перенаправлена в Юго-Восточную Азию, которая стала крупнейшим импортером этого сырья из России.

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