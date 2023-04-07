Возможно возвращение курса рубля в диапазон 75-80 руб./$1 в среднесрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"

Возможно возвращение курса рубля в диапазон 75-80 руб./$1 в среднесрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Пока власти не начнут прилагать усилия по сдерживанию спекулятивной активности в продажах рубля, курс USD/RUB будет искать локальный пик в диапазоне 80-85 руб./$1. Технически, первый пик может быть сформирован в диапазоне 83-84 руб./$1. Первые ласточки вербальных интервенций уже полетели. В четверг министр финансов России Антон Силуанов в интервью ВГТРК отметил, что сейчас цены на энергоносители повысились, и это предполагает, что в Россию будет поступать больше валюты. А это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", - пишет эксперт.

Но это пока, на взгляд Шульгина, очень мягкая риторика. Временная потенциальная коррекция от 83-84 руб./$1, по его мнению, не исключает в дальнейшем рост курса вплоть до 90 руб./$1.

"Однако, называя такие цифры, мы подразумеваем очень эмоциональное состояние рынка, близкое к панике. Мы не предполагаем, что курс сможет закрепиться выше 85 руб./$1 надолго. Еще раз подчеркнем, что с фундаментальной точки зрения даже текущие уровни уже не выглядят оправданными. Поэтому мы по-прежнему в среднесрочной перспективе не исключаем возвращение курса в диапазон 75-80 руб./$1", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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