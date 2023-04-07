"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Positive Technologies с целью 2000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Positive Technologies с целевой ценой 2000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,7%, стоп-приказ: 1595 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчиталась за 2022 год по МСФО, напоминают эксперты: чистая прибыль составила 6,088 млрд руб., увеличившись в 3,2 раза по сравнению с 1,914 млрд руб. в 2021 году. Выручка увеличилась в 2 раза до 13,775 млрд руб. против 7,076 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения бумага двигается к верхнему уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1595 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04", - указывают аналитики "Финама".

Positive Technologies - крупный разработчик ИТ-решений в сфере кибербезопасности, который занимает лидирующую позицию на российском рынке в своей нише.

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