"Тинькофф Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5050 руб

"Тинькофф Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5050 руб.

за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, говорится в комментарии.

"Главным драйвером российского рынка акций за последний месяц являются перспективы щедрых дивидендов. И их могут выплатить не только госкомпании. В нефтегазовой отрасли привлекательной дивидендной политикой отличается "ЛУКОЙЛ". Компания выплачивает не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Это один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности ее акций", - пишут аналитики.

Ранее компания выпустила не самые сильные финансовые результаты по РСБУ за четвертый квартал 2022 года, однако первые девять месяцев прошлого года были успешными на фоне высоких цен на нефть и отсутствия санкций, указывают эксперты. При этом компания выплатила весьма скромные дивиденды за эти успешные 9 месяцев - всего 256 руб./акцию с доходностью 5,5%. Стратеги "Тинькофф Инвестиций" считают, что это значительно ниже, чем целевые 100% от свободного денежного потока. Поэтому финальные выплаты за 2022 год могут быть более щедрыми.

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