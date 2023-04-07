"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Ozon

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг (ADS) Ozon с целевой ценой 1,768 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Ozon в четверг отчитался о результатах по МСФО за 4К22, вновь показав неплохой рост GMV, но замедление продолжилось на фоне большего фокуса на рентабельность. На фоне отсутствия замедления роста у главного конкурента мы видим конкурентные риски для Ozon - подтверждаем рекомендацию "держать" на 12 месяцев", - пишет аналитик Мария Суханова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.