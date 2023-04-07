Второй квартал 2023г может стать позитивным для рынков цветных металлов - "Открытие Инвестиции"

Второй квартал текущего года может стать позитивным для рынков цветных металлов в силу действия сезонных факторов и постепенного увеличения потребления в Китае, считает аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева.

"Цветные металлы в первом квартале 2023 года слегка подросли в надежде на восстановление потребления в Китае, но усиление негативных тенденций в мировой экономике оказывало на рынки давление, что существенно снизило темпы роста цен. Рынок меди получил дополнительную поддержку от закупок в стратегический резерв Китая. Значительный рост в начале года наблюдался на рынке никеля, так как ожидалось применение санкций к поставкам никеля на биржевые склады LME. Однако ожидания не оправдались, что привело к коррекции цен вниз. Второй квартал может стать позитивным для рынков цветных металлов в силу действия сезонных факторов и постепенного увеличения потребления в Китае", - пишет Лукичева в обзоре.

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