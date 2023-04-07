"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon

Бумаги (ADS) Ozon по-прежнему остаются недооцененными, долгосрочная рекомендация "покупать" сохраняется, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Иван Авсейко.

"Онлайн-ритейлер опубликовал в четверг, 6 апреля, неаудированные финансовые и операционные результаты за IV квартал и весь 2022 год. Метрики выручки, GMV и EBITDA за год продемонстрировали солидные результаты, хотя и немного ниже наших ожиданий, - отмечает Авсейко. - Эмитент продолжает последовательно улучшать экономику бизнеса, увеличивая долю продаж на маркетплейсе (78,4% против 67,7% годом ранее), снижая расходы на фулфилмент-операции и доставку благодаря реализации эффекта масштаба, а также увеличивая отдачу маркетинговых вложений. Мы полагаем, что выход компании на генерацию операционной прибыли и положительного денежного потока, а также увеличение доли более маржинальных услуг по-прежнему недооценивается рынком (текущая оценка Ozon за 0,5x GMV 2022 находится вблизи исторических минимумов). К тому же потенциал роста бизнеса эмитента явно не исчерпан - проникновение электронной коммерции составило 12% от общего оборота розничной торговли в 2022 году, что кратно меньше уровня развитых стран. Мы по-прежнему считаем бумаги Ozon недооцененными, сохраняем долгосрочную рекомендацию "покупать" и целевую цену пока на уровне 2500 руб. за штуку".

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