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07 апреля 2023 года 10:46
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Li Auto
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Li Auto с целевой ценой HKD110 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Li Auto продолжает инвестировать в свой рост и постепенно увеличивать долю на внутреннем рынке, при этом сохраняет устойчивое финансовое положение, - пишут аналитики. - Ожидаемые среднегодовые темпы роста (CAGR) выручки Li Auto в ближайшие пять лет составляют 32%. Li Auto использует технологию EREV - производит автомобили с увеличенным запасом хода, - что совместно с выпуском новых линеек должно помочь постепенно наращивать долю на рынке электромобилей Китая. В 2022 году доля составила около 3%, мы ожидаем увеличения до 10% к 2030 году". Текущая оценка Li Auto по мультипликатору EV/S составляет 1,2x, в то время как у основных конкурентов NIO и XPENG данный мультипликатор с оставляет 1,0x и 0,9x соответственно, подчеркивается в комментарии. Вместе с тем в 2023 году у Li Auto ожидаются более высокие темпы роста выручки и рентабельности свободного денежного потока. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LI-AUTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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