Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика России, США и Германии:

- Счет текущих операций в России за четвертый квартал 2022 года;

- Страстная пятница, выходной в Германии и США;

- Данные по занятости вне сельского хозяйства в США за март;

- Потребительское кредитование в США в феврале.

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