Индекс Мосбиржи, скорее всего, вновь попробует закрепиться выше 2500п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, вновь попробует закрепиться выше уровня в 2500 пунктов на торгах в пятницу - сильный рост маловероятен на фоне предстоящих выходных, а также ввиду праздничного дня в США и Европе (из-за чего не проводятся торги на товарных площадках), однако слабеющий рубль может поддерживать интерес инвесторов к акциям российских экспортеров, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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