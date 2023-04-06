Акции ФосАгро, Полюса и РусАла выигрывают от ослабления рубля - "БКС МИ"

Акции "ФосАгро", "Полюса" и "РусАла" выигрывают от ослабления рубля, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций ("БКС МИ").

"Доллар, юань и евро бьют годовые максимумы в паре с рублем. Слабость российской валюты не радует, но для компаний, ориентированных на экспорт, она открывает большие перспективы", - пишут аналитики.

Один из крупнейших производителей удобрений в России - "ФосАгро" - большую долю продукции продает за рубеж. Высокие мировые цены и слабый рубль дают повод ждать хорошей прибыли, отмечается в комментарии.

"Удобрения пользуются большим спросом в мире, так что внешние ограничения маловероятны. Квоты внутри страны устанавливаются, но компания производит достаточно, чтобы удовлетворить и внутренний спрос, и заработать за рубежом. Компания зарекомендовала себя высокой эффективностью и лучшими корпоративными практиками. "ФосАгро" обладает небольшим долгом и стабильно платит на дивиденды весь FCF. Это делает ее акции интересными, чтобы заработать на слабом рубле", - указывают эксперты "БКС МИ".

Что касается "РусАла", то сам по себе алюминий является одним из металлов, необходимых для энергоперехода, поэтому покупку акций компании можно считать ставкой на долгосрочную экологическую повестку, считают аналитики.

"Прошлый год был сложным для компании, в том числе из-за крепкого рубля, - отмечают они. - В этом году такой проблемы уже не будет. Цены на алюминий в долларах стабильны, а в рублях выросли почти на 12%.У компании большой долг, на гашение которого она может потратить дополнительную прибыль. С начала года акции компании отстают и показывают результат около нуля против роста на 16% по индексу Мосбиржи. На фоне слабого рубля акции "РусАла" могут сократить этот разрыв".

Акции "Полюса", на взгляд экспертов инвесткомпании, выигрывают как от ослабления рубля, так и от роста цен на золото. С начала года цены на золото в рублях выросли на 25,8%, и это не предел. "Низкая себестоимость производства позволит "Полюсу" хорошо заработать на этом. Еще одним драйвером для компании является восстановление объемов продаж, которые снизились в 2022 году. Выплаты дивидендов были приостановлены, но компания может вернуться к ним в ближайшие месяцы. Это делает акцию привлекательным активом для инвестиций в условиях ослабления рубля", - пишут стратеги "БКС МИ".

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