ПСБ рекомендует покупать акции Positive Technologies с целью 2330 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Positive Technologies с целью 2330 руб.

за штуку на фоне финотчетности компании за 2022 год, говорится в комментарии банка.

"Выручка Positive Technologies в 2022 году выросла почти в 2 раза г/г, до 13,7 млрд руб. EBITDA увеличилась почти в 3 раза, до 6,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 6,1 млрд руб. (рост более, чем в 3 раза). Долговая нагрузка сократилась до рекордно низкого уровня - 0,1х (чистый долг/EBITDA). Оцениваем результаты как ожидаемо позитивные. Темпы роста EBITDA превзошли темпы роста выручки, подчеркивая высокую операционную эффективность компании. Рентабельность выросла до 50%", - отмечают эксперты ПСБ.

В комментарии подчеркивается, что операционные расходы компании выросли умеренно - всего на 54% г/г, что заметно ниже темпов роста выручки и также обусловило сильный рост EBITDA.

"NIC является ключевым показателем для расчета дивидендов, поэтому его увеличение - крайне важно. Мы полагаем, что компания может выплатить 100% от NIC, что эквивалентно 4% дивидендной доходности. Не очень высокое значение, но Positive Technologies - это компания роста, поэтому здесь куда более важна перспектива развития бизнеса. Полагаем, что в текущих условиях спрос на продукты в области кибербезопасности будет расти", - резюмируют эксперты ПСБ.

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