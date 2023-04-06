"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Совкомфлота" с целевой ценой 84,2 руб. за штуку на конец 2023 года, что соответствует потенциалу роста на 42% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции "Совкомфлота" обладают потенциалом на фоне продолжающегося роста экспорта российской нефти в Азию по высоким тарифам и увеличения объемов поставок СПГ на фоне запрета на поставки трубопроводного газа из России. Компания продемонстрировала впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 2022 году, несмотря на санкционное давление и вынужденную распродажу части флота, а также подтвердила, что направит на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли за 2022 год, это предполагает дивдоходность не менее 7%", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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