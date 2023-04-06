Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в апреле и мае 2023г - Росбанк

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых на ближайших заседаниях в апреле и мае текущего года ввиду ввиду навеса проинфляционных рисков, считают аналитики Росбанка.

"Банк России 17 марта сохранил ключевую ставку неизменной (7,5% годовых), повторив жесткую риторику. В числе настораживающих факторов были выделены бюджетные риски, внешние условия и дефицит трудовых ресурсов. В то же время динамика инфляции и ее устойчивых компонент пришла в состояние, не требующее "моментального" повышения ключевой ставки. Смягчить риторику регулятора в ближайшие месяцы могут дальнейшее снижение инфляционных ожиданий населения и предприятий, а также сохранение повышенных сберегательных предпочтений населения (норма сбережения с коррекцией на сезонность 7,7% в 4К22). В марте-апреле повышенное внимание вызовет падение годовой оценки инфляции ниже 4,0% г/г из-за статистических эффектов. Тем не менее на ближайших заседаниях в апреле и мае наиболее вероятен сценарий сохранения ключевой ставки ввиду ввиду навеса проинфляционных рисков", - отмечают эксперты в комментарии.

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