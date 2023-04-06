Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alphabet

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку - Google провел презентацию своего суперкомпьютера, что может усилить позиции эмитента на рынке, сообщается в комментарии аналитиков.

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