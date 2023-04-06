Вероятно снижение индекса S&P 500 на торгах в четверг - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение снижения индекса S&P 500 на торгах в четверг, торги на рынке акций США могут пройти с повышением волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"Основную сессию 5 апреля фондовые площадки США завершили преимущественно в красной зоне, небольшой рост продемонстрировал лишь промышленный индекс Dow Jones. Интерес инвесторов сместился в сторону защитных секторов здравоохранения, нециклических потребительских товаров, энергетики и коммунальных услуг. Также отметим, что опасения в отношении экономического роста перевешивают риски устойчивости инфляции и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Официальные данные по занятости за март будут опубликованы 7 апреля, но фондовые биржи США и Европы будут закрыты по случаю Страстной пятницы, поэтому отыграны результаты отчета будут в следующий понедельник, 10 апреля, - отмечает эксперт в обзоре. - В предстоящую в четверг торговую сессию вероятно повышение волатильности перед закрытием биржевых торгов на длинные выходные. S&P 500 продемонстрировал незначительное снижение по итогам торгов в среду при уменьшении волатильности. MACD по-прежнему указывает на доминирование "быков", однако RSI выходит из зоны перекупленности, сигнализируя об ослаблении активности покупателей. Утренние фьючерсы закладывают продолжение снижения бенчмарка в предстоящую сессию, ближайшей поддержкой для него выступает диапазон 40603-4070 пунктов".

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