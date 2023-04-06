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06 апреля 2023 года 15:44
Дивдоходность акций РусГидро за 2022 и 2023гг может составить около 6% - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность акций "РусГидро" по итогам 2022 и 2023 годов может составить около 6%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "ФАС разрабатывает план разделения деятельности "РусГидро" на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка. Компания также приняла решение о строительстве двух новых ГЭС (у эмитента их сейчас 60). Мы считаем новость положительной для "РусГидро" - это дает компании больше возможностей для ценообразования на Дальнем Востоке, сокращения расходов и повышению рентабельности. Тем не менее крупные инвестиционные проекты должны оказать давление на выплату дивидендов в течение следующих двух лет, и мы ожидаем низкую дивидендную доходность в размере около 6% за 2022 и 2023 годы (против 8-11% у "Мосэнерго", "ТГК-1" и "ОГК-2")", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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