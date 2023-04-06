"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 6,1 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целевой ценой 6,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 5,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания планирует разместить завод по производству CLT-панелей в Иркутской области, рынками сбыта должны стать Восточная Сибирь, Дальний Восток, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого, на днях президент Владимир Путин призвал разработать системные стимулирующие меры, которые позволят опережающими темпами развивать деревообработку.

"С технической точки зрения акции компании находятся в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 6,1 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 5,3 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". Основное производство находится в России. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение.

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