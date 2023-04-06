"Тинькофф Инвестиции" закрыли торговую идею: покупать "префы" Транснефти

"Тинькофф Инвестиции" закрыли краткосрочную торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целевой ценой 120 тыс. руб. за штуку, открытую 22 марта 2023 года, сообщается в комментарии.

Аналитики открыли эту идею, ожидая анонса крупных дивидендов за 2022 год, но рынок начал активно и заранее закладывать ожидания того, что "Транснефть" может объявить высокие дивиденды.

По мнению экспертов, после фактического решения по выплатам участники рынка могут начать продавать акции по двум причинам:

- дивидендов не будет или они окажутся ниже ожиданий, и инвесторы начнут массово распродавать акции (разочарование относительно выплат уже испытали держатели акций "Аэрофлота" и ВТБ);

- дивиденды будут соответствовать ожиданиям, но часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль.

"Мы рекомендуем не гнаться за дальнейшим ростом и зафиксировать прибыль сейчас, так как высокие дивиденды вероятны, но не гарантированы. Тем более что "префы" "Транснефти" уже превысили наш таргет. 6 апреля они растут до 125000 руб./акцию. То есть доходность нашей идеи с 22 марта составила 20%", - отмечают стратеги "Тинькофф Инвестиций".

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