"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Positive Technologies с целевой ценой 1940 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Результаты компании оказались довольно сильными, что было уже понятно после публикации предварительных данных за год, - пишет эксперт. - Поставленная менеджментом амбициозная цель по ежегодному удвоению бизнеса видна на показателе отгрузок, которые выросли почти в два раза. При этом компания продолжает активно инвестировать в разработку новых продуктов и доработку существующих (R&D расходы по итогам года выросли на 48%). Динамика новых показателей EBITDAC и NIC (с корректировкой на капитализируемые расходы) тоже впечатляющая с соответствующим ростом рентабельности бизнеса. Компании также удалось снизить долговую нагрузку до рекордно низкого показателя в 0,1x. От 50% до 100% NIC может направляться на выплаты дивидендов. Первую часть дивидендов за 2022 год компания уже объявила, рекомендации по второй части могут быть объявлены уже в ближайшее время".

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