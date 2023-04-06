Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% на заседании 28 апреля - Альфа-банк

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (7,5% годовых) по итогам заседания 28 апреля 2023 года, считают аналитики Альфа-банка.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,1% н/н за период с 28 марта по 3 апреля. Инфляция с начала месяца достигла 0,1%, годовая замедлилась до 3,3% г/г на 3 апреля, что ниже целевого показателя ЦБ РФ на уровне 4,0% г/г. Мы ожидаем некоторое ускорение инфляции в апреле на фоне текущего тренда ослабления рубля, который создает инфляционный риск, и ожидаем инфляцию на уровне 0,5% м/м; однако годовая инфляция ожидается на уровне 2,3% г/г в апреле. Тем не менее, так как это замедление было вполне ожидаемым, оно не меняет правил игры для российской монетарной политики, и мы полагаем, что регулятор возьмет паузу на следующем заседании по ставке 28 апреля", - указывают эксперты в комментарии.

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