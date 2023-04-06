Рубль вряд ли надолго удержится в диапазоне 80-85 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Рубль вряд ли надолго удержится в диапазоне 80-85 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Доллар продолжает дорожать. На взгляд эксперта, беспокойства по поводу наполнения бюджета могут подстегивать спекулятивный спрос на валюту, поскольку, как кажется рынку, чтобы сбалансировать дефицит, власти будут сквозь пальцы смотреть на слабеющий рубль в ближайшие недели.

"Также мы можем наблюдать повышенный спекулятивный спрос на валюту в связи с оттоком капитала, - пишет Шульгин. - Западные компании уходят с российского рынка, распродавая активы в юрисдикции РФ. Таким образом, пока власти не начнут прилагать усилия по сдерживанию спекулятивной активности в продажах рубля, курс USD/RUB будет искать локальный пик в диапазоне 80-85 руб./$1. Тем не менее пока мы не предполагаем, что курс сможет закрепиться в этом диапазоне надолго".

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