Потенциал роста цены акций Самолета составляет около 28% - ПСБ

Прогнозная стоимость акций ГК "Самолет" составляет 3300 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 28% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Девелоперы занимаются полным циклом работ: от идеи до реализации объектов недвижимости. На Мосбирже основные эмитенты сектора - это "ГК ПИК", "ЛСР", Etalon и "Самолет". Для анализа деятельности девелоперов необходимо ориентироваться на цены на недвижимость, программы субсидирования ипотеки, ставки по ипотеке и объемы ее выдачи. Также важны новости, связанные с бизнесом конкретных компаний (например, объем ввода жилья). Текущий год будет сложным для рынка недвижимости. Ипотечная ставка повысилась до 8%, ужесточилось регулирование субсидируемой девелоперами ипотеки. Но идеи для инвестирования есть, - пишут эксперты. - Среди публичных девелоперов нам импонирует "Самолет". Он обладает крупнейшим земельным банком в РФ и входит в тройку лидеров по объему ввода жилья в 2022 году. У девелопера амбициозные планы на этот год: рост в 1,8 раза продаж недвижимости и почти удвоение EBITDA. Он активно развивается в регионах и единственный, кто стабильно выплачивает дивиденды. По нашим оценкам, можно ориентироваться на 162 руб./акцию (доходность - 6,3%)".

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