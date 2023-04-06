Котировки акций АЛРОСА могут перейти в диапазон 72,5-75,5 руб. - "Русс-Инвест"

Акции "АЛРОСА" могут перейти в диапазон 72,5-75,5 руб., отмечается в комментарии главного экономиста "Русс-Инвеста" Александра Арутюняна.

Эксперт обратил внимание на возможные варианты динамики цены акций "АЛРОСА" с точки зрения технического анализа, так как фундаментально эта бумага, по его мнению, выглядит позитивно.

"Бумага, начиная с сентября прошлого года, двигалась в рамках локального слабонисходящего торгового канала, отыграла двойное дно и, пробив 50-дневную и 200-дневную скользящую среднюю, вышла к верхней границе канала. Далее: либо начинается коррекция вниз, и бумага возвращается обратно в канал (в этом случае мы бы рекомендовали бумагу покупать в диапазоне 60-62 руб.), либо (особенно если появится отчетность за прошлый год и будет объявлено о выплате дивидендов) бумага, возможно, прорвет верхнюю границу канала с первоначальной целью выхода 72,5-75,5 руб. Однако стоит отметить, что любое обострение геополитического риска может привести к резкому снижению российского рынка акций", - пишет стратег инвесткомпании.

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