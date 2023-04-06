Индекс Мосбиржи может закончить торги четверга ниже 2500п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может закончить торговую сессию в четверг ниже уровня в 2500 пунктов из-за ухудшения внешнего фона, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем, что в четверг индекс Мосбиржи предпримет попытки закрепиться выше 2500 пунктов, но вполне допускаем, что по итогам дня он окажется ниже указанного уровня из-за ухудшения внешнего фона. Продолжаем делать ставку на акции нефтегазовых компаний, которые будут поддержаны теряющим позиции рублем. Также рассчитываем увидеть рост цены бумаг Сбербанка", - указывают эксперты в комментарии.

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