Вероятно сохранение боковой динамики на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга оказали нейтральное влияние на рынок в среду. Доходность индекса RGBI осталась на уровне 9,61%. Минфин продал 6-летние ОФЗ-26242 на 70,5 млрд руб. при спросе 95,3 млрд руб., средневзвешенная доходность - 10,18%. Премия по доходности к закрытию вторника составила 5 б.п. Длинные ОФЗ-26240 (погашение в 2036 году) были размещены с доходностью 10,79% на сумму 6,2 млрд руб. при спросе 17,3 млрд руб., - отмечает эксперт в обзоре. - Результаты аукционов демонстрируют наличие спроса на ОФЗ на текущих уровнях доходности. Полагаем, что выполнение плана по размещению ОФЗ во II квартале на 850 млрд руб. (в среднем по 70 млрд руб. в неделю) без смещения вверх доходности длинных ОФЗ выглядит вполне реалистично. Инфляция в РФ за неделю с 28 марта по 3 апреля составила 0,13%, годовая опустилась до 3,0-3,3%. Низкая инфляция в апреле-мае будет способствовать снижению ожиданий повышения ставки ЦБР на ближайших заседаниях (28 апреля, 9 июня). Однако проинфляционные риски, в том числе связанные с ослаблением рубля, во втором полугодии пока будут сдерживать спрос на ОФЗ".

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