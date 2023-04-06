.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Средне- и долгосрочная оценки индекса Мосбиржи в целом положительные - БКС Экспресс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 апреля 2023 года 09:25
Средне- и долгосрочная оценки индекса Мосбиржи в целом положительные - БКС Экспресс
Среднесрочная и долгосрочная оценки перспектив индекса Мосбиржи в целом положительные, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Благодаря отсутствию новых негативных внешних факторов и относительно стабильной динамике сырьевых площадок российский рынок акций в среду не стал продолжать коррекцию вниз, а еще раз попробовал подняться к 2500 пунктам. Этот рубеж сопротивления пока окончательно не пройден, но при спокойном фоне может быть пробит в рамках текущего восходящего тренда, - пишет аналитик. - По индексу Мосбиржи техническая картина сейчас пограничная. Среднесрочный и долгосрочный взгляды в целом положительные, но фактор перегретости и достижения отметки 2500 пунктов все еще может спровоцировать ускоренный откат вниз при ухудшении внешних факторов. Если предположить, что фон остается относительно стабильным, то индекс наверх будут выдавливать фактор выросших цен на нефть и слабости рубля. При таком раскладе следующие ориентиры смещаются в район 2540-2560 пцунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
06 апреля 2023 года 14:17
Вероятно укрепление рубля во II полугодии 2023 года, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. Неожиданное резкое ослабление российского рубля эксперт связывает с оттоком капиталов, ускорившимся из-за выкупа активов покидающих Россию компаний. "Процесс выкупа активов... читать дальше
.06 апреля 2023 года 13:55
"Тинькофф Инвестиции" закрыли краткосрочную торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целевой ценой 120 тыс. руб. за штуку, открытую 22 марта 2023 года, сообщается в комментарии. Аналитики открыли эту идею, ожидая анонса крупных дивидендов за 2022 год, но рынок начал активно и... читать дальше
.06 апреля 2023 года 13:34
"Финам" присвоил рекомендацию "покупать" акциям фонда United States Natural Gas Fund LP с целевой ценой $9,0 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 29,68%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Теплая зима в США позволила запасам природного газа... читать дальше
.06 апреля 2023 года 13:13
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Positive Technologies с целевой ценой 1940 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Результаты компании оказались довольно сильными, что было уже понятно после публикации предварительных данных за год, -... читать дальше
.06 апреля 2023 года 12:47
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций Wuxi Biologics до HKD82 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается на портале БКС Экспресс. Потенциал роста составляет 76% с текущих уровней, отмечается в комментарии. "Выручка и... читать дальше
.06 апреля 2023 года 12:25
Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (7,5% годовых) по итогам заседания 28 апреля 2023 года, считают аналитики Альфа-банка. "Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,1% н/н за период с 28 марта по 3 апреля. Инфляция с начала месяца достигла 0,1%, годовая замедлилась... читать дальше
.06 апреля 2023 года 12:01
Рубль вряд ли надолго удержится в диапазоне 80-85 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Доллар продолжает дорожать. На взгляд эксперта, беспокойства по поводу наполнения бюджета могут подстегивать спекулятивный спрос на валюту, поскольку,... читать дальше
.06 апреля 2023 года 11:41
Прогнозная стоимость акций ГК "Самолет" составляет 3300 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 28% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Девелоперы занимаются полным циклом работ: от идеи до реализации объектов недвижимости. На Мосбирже... читать дальше
.06 апреля 2023 года 11:23
Акции "АЛРОСА" могут перейти в диапазон 72,5-75,5 руб., отмечается в комментарии главного экономиста "Русс-Инвеста" Александра Арутюняна. Эксперт обратил внимание на возможные варианты динамики цены акций "АЛРОСА" с точки зрения технического анализа, так как фундаментально эта бумага, по его... читать дальше
.06 апреля 2023 года 11:06
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика РФ и США: - Финансовые результаты Ozon за 2022 год; - Число первичных заявок на пособие по безработице в США. Настоящее сообщение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.