Средне- и долгосрочная оценки индекса Мосбиржи в целом положительные - БКС Экспресс

Среднесрочная и долгосрочная оценки перспектив индекса Мосбиржи в целом положительные, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Благодаря отсутствию новых негативных внешних факторов и относительно стабильной динамике сырьевых площадок российский рынок акций в среду не стал продолжать коррекцию вниз, а еще раз попробовал подняться к 2500 пунктам. Этот рубеж сопротивления пока окончательно не пройден, но при спокойном фоне может быть пробит в рамках текущего восходящего тренда, - пишет аналитик. - По индексу Мосбиржи техническая картина сейчас пограничная. Среднесрочный и долгосрочный взгляды в целом положительные, но фактор перегретости и достижения отметки 2500 пунктов все еще может спровоцировать ускоренный откат вниз при ухудшении внешних факторов. Если предположить, что фон остается относительно стабильным, то индекс наверх будут выдавливать фактор выросших цен на нефть и слабости рубля. При таком раскладе следующие ориентиры смещаются в район 2540-2560 пцунктов".

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