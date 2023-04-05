"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $294,96

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $294,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,48%, стоп-приказ: $278, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на некоторый негатив в отчетности Home Depot, рынок начал переоценивать будущее компании на фоне отчетностей конкурентов, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция была прервана пробоем линии сопротивления. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $278 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48", - указывают эксперты "Финама".

Home Depot - американская торговая сеть, крупнейшая в мире по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. В сеть входят более 2100 магазинов в США, Канаде, Мексике и Китае.

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