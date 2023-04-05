"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку акций Северстали и ММК

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку акций "Северстали" и "ММК", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем нашу топ-идею "покупать "Северсталь" и "ММК". Рост котировок обеих бумаг за последние 30 дней замедлился (-1% у "Северстали", 0% у "ММК"), но с момента открытия идеи составил 12-13%. Мы видим потенциал роста еще на 20-24% с текущих уровней за два месяца за счет повышения цен и спроса в России, а также улучшения деловой активности в Китае - основной рост цен на сталь случится в апреле-мае", - пишут аналитики.

Чистая долговая нагрузка "Северстали" и "ММК" близка к нулю, подчеркивается в комментарии, а свободные денежные потоки даже в 2022 году оставались положительными, несмотря на крепкий рубль и падение цен и продаж. По мнению экспертов, повышение цен на сталь и ослабление российской валюты подстегнут рост свободного денежного потока, а накопление денежных средств по-прежнему повышает шансы, что компании со временем вернутся к распределению этих денег в виде дивидендов (для "Северстали" уже в этом году).

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