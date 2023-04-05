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05 апреля 2023 года 16:39
Поводов для роста индекса Мосбиржи в ближайшее время уже нет - "Открытие Инвестиции"
Поводов для продолжения роста индекса Мосбиржи в ближайшее время уже нет, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "В целом, как мы и предполагали, российский рынок акций провел первую половину дня в среду в позитивной консолидации после попытки выйти выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Перекупленность рынка достаточно высокая, и она требует коррекции, тем более что реальных поводов для продолжения роста в ближайшее время уже нет. Поэтому позитивом для рынка будет консолидация в узком диапазоне 2450-2500 пунктов, но нельзя исключать и более глубокой просадки", - указывает Кочетков в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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