Техническая картина в акциях РусГидро позитивна - "Велес Капитал"

Техническая картина в акциях "РусГидро" в настоящее время позитивна, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Поддержку акциям энергетического сектора в среду оказали новости о разработке ФАС плана разделения "РусГидро" по видам деятельности: на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка. Кроме того, в компании сообщили о намерении построить две новые ГЭС и запуске их в проектирование, - отмечает эксперт. - С технической точки зрения акции "РусГидро" в среду обновили пик с мая 2017 года при резко возросших объемах и позитивных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных индикаторах, предупреждающих лишь о перекупленности бумаг. Акции с декабря 2022 года развивают среднесрочный восходящий тренд, который актуален выше 0,7750 руб. и 0,8000 руб. (также средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). Следующими целями роста при закреплении выше сопротивления 0,9000 руб. станут уровни 0,9400 руб. и 0,9940 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.