Инвестбанк Синара начал анализ Galaxy Entertainment Group с рекомендацией "покупать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал анализ Galaxy Entertainment Group с рекомендацией "покупать" для его акций с целевой ценой HKD67 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% с текущих уровней, отмечается в аналитическом материале банка.

"Мы начинаем анализ Galaxy Entertainment Group (Galaxy), ведущего оператора казино и гостиничного бизнеса в Макао и Гонконге. Котировки компании за последний год выросли на 18%, тогда как индекс Hang Seng снизился на 8%. Акции Galaxy пострадали из-за пандемии COVID, которая парализовала работу казино и отелей в 2020-2021 гг. В 2022 году темпы роста выручки показали снижение на 42% г/г - однако уже в этом году, по нашим оценкам, она увеличится в 2,5 раза и в 2024 году продолжит восстанавливаться, прибавив 45%. Коэффициент P/E 2023П, с которым торгуются бумаги Galaxy, на 23% ниже медианы по конкурентам", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Александр Гайда.

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