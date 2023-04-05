Потенциал роста акций Мосбиржи ограничен - Альфа-банк

Потенциал роста акций "Московской биржи" с текущих уровней ограничен, считает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Московская биржа" опубликовала результаты торгов в марте 2023 года. Общий объем торгов снизился на 32% г/г и вырос на 26% м/м в марте, оказавшись на 21% выше среднемесячного уровня за последние 12 месяцев, отмечается в комментарии. По сравнению с февралем 2023 года объемы торгов выросли по всем рынкам на 25-38%, включая рост среднедневных объемов на 8-19% м/м, на фоне оптимизма на рынке ценных бумаг и ослабления рубля.

"Результаты за март 2023 года оказались в целом сильными, - отмечает Кипнис. - Тем не менее, мы считаем, что динамика комиссионного дохода в 1К23 останется отрицательной г/г, учитывая высокую базу января-февраля 2022 года. Начиная с 2К23, комиссионные доходы могут вернуться на траекторию роста. В то же время процентные доходы, вероятно, сократятся в 2023 году, поскольку биржа больше не зарабатывает на размещении средств на счетах типа C. Таким образом, мы ожидаем, что в 2023П чистая прибыль биржи вернется к уровню 2021 года (28 млрд руб.) после рекордной прибыли в 2022 году (36,3 млрд руб.). Дивидендный потенциал также выглядит ограниченным в ближайшие годы, и, по нашему мнению, дивидендная доходность вряд ли превысит 6%".

Акции биржи торгуются на мультипликаторе 9,2x P/E 2023П, что соответствует среднему за 2 года. Эксперт банка по-прежнему считает, что потенциал роста акций "Мосбиржи" с текущих уровней ограничен, и акции вряд ли будут опережать рынок в ближайшей перспективе.

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