Очередная волна ослабления рубля может усилить проинфляционные риски в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"

Очередная волна ослабления рубля может усилить проинфляционные риски в среднесрочной перспективе, считает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Доллар в среду успел обновить очередной максимум с апреля 2022 года, поднявшись до 79,72 руб./$1, - констатирует эксперт. - Однако затем, как и днем ранее после пика, американская валюта скорректировалась. Мы полагаем, что общая тенденция к ослаблению рубля сохраняется, но резкие движения последних дней сформированы под влиянием локального спроса на валюту отдельными игроками на фоне ее ограниченного предложения со стороны экспортеров. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время локальный пик укрепления валюты будет пройден, или он уже был пройден, рубль вернет часть позиций и ситуация на какое-то время вновь стабилизируется".

Очередная волна ослабления рубля, по мнению Кравченко, может оказать негативное влияние на инфляционные ожидания населения и усилить проинфляционные риски в среднесрочной перспективе. Если нормализация темпов исполнения бюджетных расходов до последнего времени оставляла надежду на некоторое смягчение риторики ЦБ на ближайших заседаниях, то текущее ослабление рубля, на взгляд аналитика, практически отменяет такую возможность.

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