"Финам" понизил рейтинг акций iShares Semiconductor ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций iShares Semiconductor ETF с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $451 на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 4% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Рыночные ожидания скорого окончания цикла количественного ужесточения в США привели к тому, что многие представители чувствительного к величине процентных ставок полупроводникового сектора показали внушительную динамику в последние месяцы. Однако сектор все еще не может вернуться к росту продаж, что негативно сказывается на финансовых прогнозах чипмейкеров и ограничивает потенциал их дальнейшего подъема в краткосрочной перспективе", - пишет аналитик Александр Ковалев.

По мнению эксперта, дальнейшее снижение спроса, технологическая изоляция КНР и общее ухудшение макроэкономического климата - главные риски для SOXX. Несмотря на вероятную близость пикового значения ставки в США, она остается высокой, что будет оказывать давление на технологический сектор. Кроме того, по перспективам представителей фонда может ударить устойчивая инфляция и снижение покупательской способности клиентов, а также дальнейшие санкции США и других стран в адрес Китая, который остается основным конечным потребителем чипов, отмечается в материале.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)- биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который в свою очередь включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска. В состав портфеля ETF входят 30 акций производителей чипов и полупроводникового оборудования из США, Франции, Тайваня и Нидерландов.

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