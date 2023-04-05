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05 апреля 2023 года 13:17
Среднесрочных драйверов роста котировок акций ВТБ нет - ПСБ
Среднесрочных драйверов роста котировок акций ВТБ нет, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "ВТБ получил убыток за 2022 год в размере 613 млрд руб. по МСФО. Негативный эффект от санкций отразился и на операционных показателях: ЧПД сократились вдвое - до 321 млрд руб., ЧКД - на 7,4%, до 146,8 млрд руб. За I квартал 2023 года банк планирует получить ~140 млрд руб. чистой прибыли. За год ожидает побить рекорд 2021 года (327 млрд руб.), однако планирует отказаться от дивидендов за 2023 год в пользу пополнения капитала. Также планируется разместить допэмиссию акций в 1 первом полугодии на 50-120 млрд руб., что, по нашим оценкам, сократит долю миноритариев до 16-20%", - пишут эксперты ПСБ. По их мнению, среднесрочных драйверов роста котировок акций ВТБ нет. Банк рассчитывает возобновить выплаты купонов по субординированным облигациям (для квалифицированных инвесторов) к концу года. Доходность субордов сейчас находится на уровне 16-19% годовых. Однако аналитики рекомендуют учесть, что финальное решение пока не принято, и приостановка выплат может распространиться и на 2024 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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