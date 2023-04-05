Акции Ozon сохраняют потенциал опережающего рынок роста в среднесрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Бумаги (ADS) Ozon сохраняют потенциал опережающего рынок роста в среднесрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

"Публикация отчетности Ozon за 4К22 по МСФО запланирована на 6 апреля, - отмечает эксперт. - Мы ожидаем увидеть те же тенденции, которые наблюдали уже пару кварталов. Сохранятся, в частности, высокие темпы роста GMV (общий оборот), так как крупные маркетплейсы по-прежнему опережают в росте рынок электронной торговли в целом. По нашим расчетам, показатель GMV увеличится на 65% г/г и достигнет 291 млрд руб., выручку мы прогнозируем на уровне 98 млрд руб. (+47% г/г), а скорректированный показатель EBITDA - около точки безубыточности (398 млн руб.)".

На взгляд аналитика, Оzon остается вторым по величине игроком на российском рынке электронной коммерции и имеет хорошие возможности для опережающего по сравнению с рынком роста в среднесрочной перспективе. Вместе с тем акции, выросшие в цене на 27% с начала года, сейчас торгуются на справедливых, по оценке Белова, уровнях, чем и обусловлен их рейтинг на уровне "держать".

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