Рубль, скорее всего, будет торговаться около 79,3 руб./$1 в среду - SberCIB

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 79,3 руб./$1 в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ во вторник выросли в среднем на 5 б. п.: инвесторы ребалансировали портфели перед аукционами по размещению ОФЗ и из-за ослабления рубля. В среду Минфин предложит на аукционах 6-летние и 13-летние номинальные выпуски. Если премии ко вторичному рынку превысят 5 б.п. к уровням закрытия вторника, рынок может вновь оказаться под давлением. Доходности также могут вырасти из-за ослабления рубля", - отмечают в материале эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent, по прогнозам аналитиков SberCIB, останутся в среду в диапазоне $84-85 за баррель.

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