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04 апреля 2023 года 19:01
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг "Мать и дитя" до 610 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг "Мать и дитя" до 610 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на горизонте года 13,5%, сообщается в комментарии. "Выручка сети частных клиник "Мать и дитя" в 2022 году не смогла вырасти, а EBITDA и чистая прибыль вовсе упали, - отмечают аналитики. - Всему виной показатели московских клиник, которые упали из-за снижения заболеваемости ковидом, эмиграции части населения, снижения доходов населения и рождаемости. Чистая прибыль упала аж на 23%, но тут существенную роль сыграли убытки от обесценения активов в 1-м полугодии на фоне нестабильной экономической ситуации. Но в этом есть и плюсы: денежный поток не пострадал, а вот налогооблагаемая база снизилась. Более того, в 2023 году в случае роста бизнеса динамика доходов будет выглядеть эффектнее из-за низкой базы 2022 года. Рост может случиться за счет новых центров и увеличения объема квот на ЭКО по госпрограмме. Добавим, что компания продолжает платить дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАТЬ/И/ДИТЯ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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