"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг "Мать и дитя" до 610 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на горизонте года 13,5%, сообщается в комментарии.

"Выручка сети частных клиник "Мать и дитя" в 2022 году не смогла вырасти, а EBITDA и чистая прибыль вовсе упали, - отмечают аналитики. - Всему виной показатели московских клиник, которые упали из-за снижения заболеваемости ковидом, эмиграции части населения, снижения доходов населения и рождаемости. Чистая прибыль упала аж на 23%, но тут существенную роль сыграли убытки от обесценения активов в 1-м полугодии на фоне нестабильной экономической ситуации. Но в этом есть и плюсы: денежный поток не пострадал, а вот налогооблагаемая база снизилась. Более того, в 2023 году в случае роста бизнеса динамика доходов будет выглядеть эффектнее из-за низкой базы 2022 года. Рост может случиться за счет новых центров и увеличения объема квот на ЭКО по госпрограмме. Добавим, что компания продолжает платить дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию".

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